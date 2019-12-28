Sağlık Bakanlığından, Tıbbi Cihaz alımına dair Genelge
Sağlık Bakanlığı, tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımlarında uyulması gereken hususları gösteren bir Genelge yayımladı
|28 Aralık 2019 12:48
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Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerini kapsayan bir Genelge yayımladı. Genelgeyi görmek için tıklayınız.
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