Sağlık Bakanlığından, Tıbbi Cihaz alımına dair Genelge

UZMAN ÖĞRETİCİLİKTE GEÇEN SÜRELER; KADEME VE DERECE YÜKSELMESİ İLE HİZMET PUANINDA DEĞERLENDİRİLİR Mİ? Özel okul ve dershanelerde öğretmen ve uzman öğretici olarak geçen hizmet süreler; kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?