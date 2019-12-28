TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı
|28 Aralık 2019 13:25
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Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tezkeresinin, Meclis açılır açılmaz sunulacağını belirtmişti.
AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi.
Libya tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği aktarıldı.
Milletvekillerinden programlarını bu ihtimale göre yapmaları istenirken, tezkereye ilişkin kesin takvimin pazartesi günü netleşeceği kaydedildi.
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