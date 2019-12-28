Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi
|28 Aralık 2019 13:26
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programa konuk oldu.
Programda Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Erbaş, sigaranın haram olduğunu dile getirdi.
"SİGARA SARHOŞ EDİCİ MADDELER ARASINDA"
Erbaş, Ateş'in "Sigara içmek haram mı?" sorusunu,
"İnsanın bedeni mukaddestir. Bedeni beş açıdan korumak gerekiyor. Dinini korumak, aklını korumak, malını korumak, nefsini korumak, yani canı korumak, bir de nesli korumak. Sigaranın sadece birini bile korumaya engel olsa, bu bile haram olması için yeterli. Kaldı ki beşine de zararı var. Dine zararı var, akla zararı var, mala zararı var, cana zararı var, nesle zararı var. Dine zararı, sigara sarhoş edici maddeler arasında sayılıyor. Sigara uyuşturucu vazifesi yapıyor. Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var." ifadeleriyle cevapladı.
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