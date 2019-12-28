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Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti ve TOGO kuleleri açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı...
 28 Aralık 2019 13:47
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti ve TOGO kuleleri açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı...

"RANTA YARGI KILIFI"

TOGO kuleleri konusunda Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Olayın özünde yatan aslında şu: Rantiyeciler, yargıyı kullanarak ve idareyi dolaylı olarak devre dışı bırakarak kendi rantlarını sağlıyorlar. Yargı rantlara hukuki kılıf hazırlıyor. Karar verilinceye kadar bitti. Bittikten sonra rantiyeye kazanılmış hakkı oldu. Haksızlığın, usulsüzlüğün, yolsuzluğun, kul hakkı yemenin kazanılmış hakkı mı olur? Hangi haktan bahsediyorsunuz." FETÖ suçlamalarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Gazetelerde okudum, FETÖ'cü olanların bir kısmı yurtdışına kaçıyor, hisselerini devrediyorlar, birileri de alıyor. Normalde Bank Asya'nın önünden geçenleri hapse attığınıza göre Hazine bunlara niye el koymadı? El konulması lazım. Hisseyi sattığına göre 'gel kardeşim hangi gerekçeyle bu hisseyi aldın, üstelik 15 Temmuz'dan sonra' demesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Projenin yapılacağına inanmadığını, gündemin değiştirilmeye çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Hangi parayla yapacaklar. Katarlılara güveniyorlar, onlar gelip yapacak" ifadelerini kullandı. Proje sayesinde Erdoğan'ın "fizikçi, kimyacı olduğunu da kamuoyunun öğrendiğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir de ahlak, erdem, adalet nedir bunu öğrense mutlu olacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yeni kurulan partilerle yeni ittifakların da gündeme gelebileceğini dile getirdi. Türkiye'nin demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar bağlamında ayrıştığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın parlamenter demokrasiden yana oldukları açıklamasını yaptığını anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Bu bizi memnun ediyor. Türkiye'nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz. A veya B partisinin iktidarından çok Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir rejimi ihya etmelidir. Demokrasiden yana olanların işbirliği yapmaları gerekir... Önce demokrasi üzerinde uzlaşacağız. Kişiler gelip geçicidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu ile bir kez görüştüğünü, Ali Babacanla hiç görüşmediğini, bir sağlık sorunu nedeniyle de eski Cumhubaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştüğünü kaydetti.
Memurlar.Net
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