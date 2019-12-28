Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 117'nci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 117'nci gününe girdi.

Bitlis'ten 5 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan Gökkuş için eyleme katılan anne Vecihe Gökkuş, Kürtçe yaptığı konuşmada, kaçırıldıktan sonra oğlunu geri almak için çok uğraştıklarını fakat bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Terör örgütünün "Oğlun burada, ama vermiyoruz" dediğini, çocuğundan 5 yıldır haber alamadığını belirten Gökkuş, 5 senedir acı çektiklerini kaydetti.

Oğluna seslenen Gökkuş, şunları dile getirdi:

"Kardeşin seni bekliyor. Annen ve baban hasta. Okan, Allah'ın hatırına evine geri dön. Devlet fakir ve fukaranın babasıdır. Devlete teslim ol. Seni korkutarak kandırıyorlar. Allah oğlumun hakkını bırakmasın. Bu zulümdür. Bu Kürtlük değil. Oğlum, kapım her zaman sana açık. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eylemden vazgeçmeyeceğim. Allah hiçbir çocuğun elini anne ve babasının elinden ayırmasın. İnşallah oğlumun eli ellerimin arasına girer. Oğlum HDP'den habersiz götürülmedi, onları kandırıp gönderiyorlar. Ne demek oluyor 12 yaşındaki çocuğu anne ve babasından koparmak."

Dağa 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan Süleyman Aydın da 117 gündür çocuklarına kavuşmak için oturma eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.

HDP'ye tepki gösteren Aydın, şöyle dedi:

"Burada oturmamıza tahammül edemiyorlar. Bizden kaçmasınlar, bize açıklama yapsınlar. Biz de Kürt'üz. Çocuklarımızı PKK'dan istesinler. HDP milletvekilleri niye gelip acımızı paylaşmıyor, cesaretleri yok mu? Kandil'den talimat yok. Talimat olsaydı gelirdiniz. Siz PKK'nın milletvekilisiniz. Siz gerçekten Kürtlerin milletvekili olsaydınız bizi görmemezlikten gelmezdiniz."

Evlatlarına kavuşan annelerden sonra umutlarının arttığını vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Hacire, Hatice ve Hüsniye annenin çocukları geldi. Üç aile çocuklarına kavuştu. Demek ki gerçekten biz doğru adresteyiz. Çocuklarımız inşallah bizi görüyor. İnşallah onlar da gelip devlete teslim olur. Diyorlar ki 'Devlet zulüm, işkence yapıyor.' Çocukları o şekilde korkutuyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Hüsniye annenin çocuğu geldi. Elini kolunu salladı, şimdi evinde sıcacık yatağında oturuyor. Gelsinler buraya, PKK kandırıyor çocukları. Umudumuz gittikçe artıyor. Hepimiz kararlıyız buradan bir yere gitmiyoruz."

CHP'nin de evlatları için HDP önünde oturan annelere destek olması gerektiğini ifade eden Aydın, bütün Türkiye'nin HDP ve PKK'nın iç yüzünü görmesi gerektiğini anlattı.

Aydın, "Kaçırılan çocuklar Kürt. Ne biçim Kürtleri temsil ediyorlar? Kürtleri kandırıyorlar. Gariban çocukları ölüme mahkum ediyorlar. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün. Çocuklar, orada soğuktan ölürler. Yemek yiyemiyorlar, susuz kalıyorlar. Hepimiz kararlıyız. HDP, önünden ayrılmıyoruz. Buradan çocuklarımızı da almadan gitmiyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, bütün Türkiye'den destek beklediklerini söyledi.