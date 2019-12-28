Ronaldo'dan Galatasaray itirafı: O günü unutmuyorum
|28 Aralık 2019 13:58
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Stattaki tutku çok büyüktü." ifadelerini kullandı.
Futbol hayatına İtalya'nın Juventus takımında devam eden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo; Türkiye, Galatasaray ve Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'ye her gittiğimde, en çok insanların Cristiano'ya olan sevgilerini hissediyorum"
Türk Youtuber Berkcan Güven'in kanalına konuk olan Ronaldo, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı;
"Ben seyahat etmeyi seven bir insanım. Ve tabii ki Türkiye'yi iyi biliyorum. Hem Türkiye'de arkadaşlarım var hem de İstanbul ve Bodrum'da birçok kez bulundum, tatil yaptım. Türkiye'ye her gittiğimde, en çok insanların Cristiano'ya olan sevgilerini hissediyorum. İnsanların beni sevdiğini hissediyorum.''
"Galatasaray ile oynadığımız günü unutmuyorum"
Türkiye'de çok sevildiğini ifade eden Ronaldo, ''Türkiye'de beni destekleyen çok insan olduğunu biliyorum ve bu çok iyi. Türkiye'de oynamak hep güzel. Galatasaray ile oynadığımız günü unutmuyorum. Stattaki tutku çok büyüktü" ifadelerini kullandı.
''Merih Demiral agresif ve güçlü''
Merih Demiral'ı çok beğendiğini belirten Ronaldo, "Merih Demiral çok iyi bir oyuncu. Agresif, güçlü ve ciddi. Ama bir yandan da çok iyi bir çocuk. Çok rahat ve çok eğlenceli bir adam. Türk oyuncular hakkında düşündüğüm şey, çok profesyonel oldukları." şeklinde konuştu.
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