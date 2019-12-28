Başkentte 'özel güvenlik' denetimi
|28 Aralık 2019 14:52
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bu yıl özel güvenlik izin belgesi sahibi 7 bin 267 yer denetlendi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'daki 50 stratejik yerde yapılan risk analiz çalışmasının sonuçlarını içeren rapor hazırlandı.
Bu kapsamda, 26 alışveriş merkezine AVM polisi görevlendirilerek denetim ve kontroller sağlandı. Özel güvenlik personelinin mevcut durumları, hizmet görülen kamu binalarının emniyet bakımından fiziki durumu ve güvenlik cihazlarının yeterliliği gibi konularda tespitler yapıldı. Raporda, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik öneriler de sıralandı.
Bu yıl içinde Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü uzman eğiticilerinin katılımıyla 35 bin özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.
- Kent genelinde yılbaşı öncesi "güvenlik" denetimi
Yılbaşı öncesinde de Ankara genelinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanı, metro istasyonu, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri de denetlendi.
Denetimlerde, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan veya alınması gereken tedbirlerde farkındalık oluşturması amaçlandı.
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