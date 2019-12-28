Dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
|28 Aralık 2019 15:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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