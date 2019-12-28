Bakan Soylu'dan 'yerli otomobil' paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerli otomobil ile ilgili, "Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde Twitter'daki mesajını kendi hesabında paylaştı.
|28 Aralık 2019 15:12
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu mesajını kendi hesabında paylaştı.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
28 Aralık 2019 17:07
|Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
28 Aralık 2019 17:00
|'Yerli otomobili bir mekanik hamle olarak görmeyin'
28 Aralık 2019 16:44
|ABD'li sanatçı: Türk otomobiline talibim
28 Aralık 2019 16:24
|Bahçeli'den Libya'ya asker gönderilmesine tam destek
28 Aralık 2019 16:20
|'Doktorların kaderini uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'
28 Aralık 2019 16:10
|Dış basın: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umuyor
28 Aralık 2019 16:03
|Dışişleri: Sasunyan'ın şartlı tahliyesini kınıyoruz
28 Aralık 2019 16:00
|'20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz'
28 Aralık 2019 15:46
|Cumhurbaşkanlığı trans yağı gündemine alıyor
28 Aralık 2019 15:30