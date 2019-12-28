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Fabrika gibi okul: 3,3 milyon TL ciro yaptı

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünde bulunan öğretmen ve öğrenciler, evsel ve endüstriyel temizlik ürünlerinden elde ettikleri ciroyu geçen seneye oranla 2'ye katladı. 50 çeşit temizlik ürünü üretilen okul bu yıl 3 milyon 377 bin TL ciro yaptı.
 28 Aralık 2019 15:38
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Fabrika gibi okul: 3,3 milyon TL ciro yaptı

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünde bulunan öğretmen ve öğrenciler, evsel ve endüstriyel temizlik ürünlerinden elde ettikleri ciroyu geçen seneye oranla 2'ye katladı. 50 çeşit temizlik ürünü üretilen okul bu yıl 3 milyon 377 bin TL ciro yaptı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Okulda toplam 5 alan bulunurken, bin 77 öğrenciye 162 öğretmen eğitim veriyor. Okulun Kimya Teknolojisi Alanı ise döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlıyor. Lise 2018 yılında ürettiği temizlik ürünlerinden 1 milyon 594 bin TL ciro elde ederken, bu yıl ise 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaştı. Okulda öğrenciler ve öğretmenler yapılan işlerden gurur duyarken, öğrenciler de hem öğreniyor hem üretiyor hem de ekonomiye destek oluyorlar.

"Bu yıl 3 milyon 377 bin TL ciro elde edildi"

Okulun fabrika gibi çalışarak birçok kurum ve kuruluşa temizlik malzemesi sağladığının altını çizen Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, "Lisemiz ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin yüz akı bir okuludur. Çocuklarımız hem hayatı öğreniyorlar hem meslek öğreniyorlar hem de üniversite için eğitim alıyorlar. Okulda 162 öğretmen ve bin 77 öğrenci eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. Okulun kimya bölümünde birçok temizlik ürünü üretiliyor. Sıvı sabun, çamaşır suyu, deterjan, el sabunu, lavabo açıcı gibi birçok ürün burada elde ediliyor. Bu ürünlerin döner sermaye katkıları da var. Okulumuzun cirosu 2018 yılında 1 milyon 594 bin TL olurken, bu yıl ise 3 milyon 377 bin TL'ye çıktı. Bunda çocukların emeği var. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Birçok kamu kurumu ve kuruluşu da devlet kurumu olduğu için buradan ihalesiz ürün alabiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumundan çevre iller de dahil olmak büyük bir talep var. Tırlarla malzemeler sevk ediliyor. Bu da bizim için bir gurur tablosu. Çocuklarımız ayrıca kimyanın ne olduğunu deney ortamında yaşayarak öğreniyorlar. Amacımız, çocuklarımızın kimya eğitimini burada aldıktan sonra üniversitede de kimya bölümünde ilerlemeleridir. Bu öğrencilerimizin vatana millete hayırlı bir bilim insanı olması için yetişmelerini amaçlıyoruz" dedi.

"Hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz"

Çok zevkli bir bölümde öğrenim gördüklerini ifade eden kimya bölümü 11. sınıf öğrencisi Nihat Can Torun ise "Okulumuzda birçok deney yapıyoruz. Kimya bölümünü meraklı olduğum için seçtim. Burada çok eğlenceli ve keyifli deneyler yaptık. Güzel zaman geçirdiğimizi fark ettim. Okulumuzun çok geniş bir erişimi var. Ayrıca okulumuzun döner sermayesindeki üretimlere de katılabiliyoruz. Genellikle sabun ve çamaşır suyu üretimi gibi bir sürü temizlik ürünü üretiyoruz. Lise bitince de kimya bölümünü kazanıp, üniversiteden sonra da doktoramı yapmak istiyorum. Ortaokul okuyan öğrencilerin okulumuzu ve özellikle kimya bölümünü tercih etmelerini tavsiye edebilirim" diye konuştu.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünde "ATA" ismini verdikleri marka çatısı altında; çamaşır suyu, klor bazlı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, antibakteriyel el sabunu, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parfümü, çamaşır beyazlatıcı ve leke çıkarıcı, yağ çözücü, tuz ruhu, bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı, kireç çözücü gibi 50 kalemde ürün üretilip, isteyen kurum ve kuruluşlara ihalesiz olarak satılabiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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