Dışişleri: Sasunyan'ın şartlı tahliyesini kınıyoruz
|28 Aralık 2019 16:00
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.
Bakanlık, 28 Ocak 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen 27 Aralık'ta Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada söz konusu talebin kabul edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedilen açıklamada, "Kaliforniya Valisinin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır." değerlendirmesi yapılan açıklamada, Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eyleminin basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist eylem olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."
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