Dış basın: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umuyor
|28 Aralık 2019 16:03
|Yazdır
Türkiye'nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze'de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı. Tanıtımın ardından Twitter'da "trend topic" olarak dünya gündemine oturan yerli otomobil #Yerlioto hastagi ile dünya listesinde ilk sıralarda yer aldı.
Yerli otomobil dünya basınında en çok konuşulanlarda yerini alırken, İngiliz basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla'ya meydan okuyacağı ve yapılan yorumlarda yerli otomobilin Türkiye'yi ekonomi devi haline getireceği konuşuluyor.
Yerli otomobil dünya basınında şu başlıklarla yer aldı.
İngiliz basınından Daily Mail: "Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla'ya rakip olmasını umduğu 300 mil menzilli yeni otomobili tanıttı"
Independent: "60 yıllık rüya Erdoğan'ın elektrikli arabayı tanıtmasıyla gerçekleşti"
El Cezire: "Türkiye ilk yerli otomobilini sundu"
Reuters: "Türkiye 3.7 milyar dolarlık ilk yerli otomobilini tanıttı"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
28 Aralık 2019 17:07
|Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
28 Aralık 2019 17:00
|'Yerli otomobili bir mekanik hamle olarak görmeyin'
28 Aralık 2019 16:44
|ABD'li sanatçı: Türk otomobiline talibim
28 Aralık 2019 16:24
|Bahçeli'den Libya'ya asker gönderilmesine tam destek
28 Aralık 2019 16:20
|'Doktorların kaderini uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'
28 Aralık 2019 16:10
|Dışişleri: Sasunyan'ın şartlı tahliyesini kınıyoruz
28 Aralık 2019 16:00
|'20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz'
28 Aralık 2019 15:46
|Cumhurbaşkanlığı trans yağı gündemine alıyor
28 Aralık 2019 15:30
|Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti ve TOGO kuleleri açıklaması
28 Aralık 2019 15:13