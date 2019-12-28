1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Doktorların kaderini uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 'Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hastalarla sağlık çalışanları arasındaki mesafenin arttığını söyledi. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise malpraktis davaları açısından özel sağlık mahkemelerinin kurulmasının şart olduğunu belirerek, "Bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeli" diye konuştu.
 28 Aralık 2019 16:10
Yazdır
'Doktorların kaderini uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 'Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hastalarla sağlık çalışanları arasındaki mesafenin arttığını söyledi. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise malpraktis davaları açısından özel sağlık mahkemelerinin kurulmasının şart olduğunu belirerek, "Bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeli" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 2 BİN 400 SAĞLIK YÖNETİCİSİ VAR

Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı, İstanbul?da gerçekleştirildi. Toplantıda, 5- 8 Mart 2020?de Antalya'da düzenlenecek olan kongreye ilişkin bilgiler verilirken, sağlık çalışanlarının sorunları da konuşuldu. Toplantıya İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri Şule Yılmaz, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ile İstanbul'daki birçok hastanenin yöneticileri, çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Cihan Karabel'in sunum yaptığı toplantıda konuşan Serdal Zelyurt, kongrenin sağlık çalışanlarının bir araya gelerek problemlerini dile getirmesi noktasında önemli olduğuna dikkat çekti. Zelyurt, "İstanbul?da kamuda 980 kişi olmak üzere yaklaşık 2 bin 400 sağlık yöneticisi bulunuyor. Biz bu derneği kurarken, sağlık yöneticilerini bir araya getirecek bir platform oluşturmak için bu derneği kurduk" dedi.

HASTALAR DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA BİZİM

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, "Hasta ve hasta yakını sağlık çalışanına uzaklaşıyor, sağlık çalışanları da sesini duyuracağı bir ortam olmadığı için kendisini geri çekmeye başlıyor. Sağlık çalışanı ile hasta arasındaki mesafe açılıyor. Hem hasta, hem sağlık çalışanının memnuniyetsizliği yükseliyor. Hastayla sağlık çalışanının aynı yerde olduğunu bilimsel olarak göstereceğimiz bir alan oluşsun, bir çalışma yapılsın istiyoruz. Ben sadece İl Sağlık Müdürü olarak değil, bir hekim olarak, bir sağlık çalışanı olarak, sağlıkta dönüşümün 17 senedir bu ülkedeki insanlara iyi hizmet vermeye çalışan bir fert olarak elimden geldiğince ister sıfatım olsun, ister olmasın bu kongreye, bu tür çabalara her türlü katkıyı vermeye çalışacağım. Çünkü ben eminim ki; ailesini bırakıp gecenin bir saatinde insanlarımızı kurtarmak için çabalayan birçok sağlık çalışanı, kahramanı var. Bunların sesi çıkmıyor. Hastalar bizim, biz hastaların yanındayız; sağlık çalışanları bizim, biz sağlık çalışanlarının yanındayızö diye konuştu.

SAĞLIĞA ÖZEL MAHKELEMELR KURULMALI

Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de sağlıkla ilgili davaların özel mahkemelerce yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, "Meslekte 44'üncü yılımdayım, ilk defa sağlık çalışanlarını onore eden bir kamu spotu yayınladığını gördüm. ?Sen benim kahramanımsın? diyor. Biz hastalarımızın kahramanıyız, bu imajı hiçbir zaman bozmamaları gerekir. Bugün komplikasyon nedir, malpraktis nedir bilmiyor hukukçularımız, hakimlerimiz. Kanunlar değiştirilmeli. Nasıl ki aile mahkemeleri var, çocuk mahkemeleri var; mutlaka sağlık mahkemeleri de kurulmalı ve bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeliö dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEĞERLİ HİSSETMEK İSTİYOR

İstanbul Eski İl Sağlık Müdürü ve İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu da sağlık çalışanlarının değerli hissetmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Hem çalışma şartları ile alakalı, hem de beklentileri ile alakalı, sadece maddi değil, en başta onursal değer verme, değerli hissetme ve yaptığı işten dolayı doğru yerde konumlandırıldığını hissetmeye ihtiyacı var. En önemli eksiklik bu günümüzdeö şeklinde konuştu.

OHSAD Başkanı Reşat Bahat ise 850 bin kişilik bir sağlık ordusu olduklarından bahsederek şunları söyledi:

"Nietzsche'nin güzel bir sözü vardır. Güçlüler gücünü teklikten, güçsüzler gücünü birlikten alır. Sağlık çalışanları artık kendilerini daha güçsüz hissediyorlar. Bunun için birlikte olmak zorundalar. Siyaseti eleştirerek bazı şeyleri yapabiliriz, ama siyasete derdimizi anlatarak daha çok şey yaparız."

Görüntü Dökümü:

-------------------

-İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuşması

-Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşması

-Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu'nun konuşması

-Serdal Zelyurt'un konuşması

-Reşat Bahat'ın konuşması

-Toplantıdan genel ve detay görüntüler

(Tür: İstanbul)
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
28 Aralık 2019 17:07		 Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
28 Aralık 2019 17:00
'Yerli otomobili bir mekanik hamle olarak görmeyin'
28 Aralık 2019 16:44		 ABD'li sanatçı: Türk otomobiline talibim
28 Aralık 2019 16:24
Bahçeli'den Libya'ya asker gönderilmesine tam destek
28 Aralık 2019 16:20		 Dış basın: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umuyor
28 Aralık 2019 16:03
Dışişleri: Sasunyan'ın şartlı tahliyesini kınıyoruz
28 Aralık 2019 16:00		 '20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz'
28 Aralık 2019 15:46
Cumhurbaşkanlığı trans yağı gündemine alıyor
28 Aralık 2019 15:30		 Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti ve TOGO kuleleri açıklaması
28 Aralık 2019 15:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Görevinden ihraç edilmişti... Danıştay karar verdi17:11 - Meral Akşener'in basın danışmanı'na saldırı17:07 - Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı17:03 - VW elektrikli araç üretimini erken tarihe çekti17:00 - Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı16:56 - İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?16:52 - Somali'den Denizli'ye acı haber ulaştı16:48 - Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı16:44 - 'Yerli otomobili bir mekanik hamle olarak görmeyin'16:40 - Devrim'in mühendislerinden Vardar'ın son ropörtajı
16:36 - 12 yaşındaki çocuk darp edilip, sokağa atıldı16:32 - Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı16:28 - Boğaz'da 10 milyar TL değerinde satılık 71 yalı16:24 - ABD'li sanatçı: Türk otomobiline talibim16:20 - Bahçeli'den Libya'ya asker gönderilmesine tam destek16:16 - Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok16:13 - Şoföre 'cep telefonu' dayağı16:10 - 'Doktorların kaderini uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
2020'nin trafik cezaları belli oldu
CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
blue bells 2
var saymak 1
cep herkülü:naim süleymanoğlu 2
Farid farjad 2
ciltlerce kitap alınca mutlu olmak 3
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
anı kurtarmak 1
enceladus 2
anne baba ehliyeti 2
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam