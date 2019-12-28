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Şoföre 'cep telefonu' dayağı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında giden kadına çarpıp, telefonunun kırılmasına sebep olduğu iddia edilen şoför dövüldü.
 28 Aralık 2019 16:13
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Şoföre 'cep telefonu' dayağı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında giden kadına çarpıp, telefonunun kırılmasına sebep olduğu iddia edilen şoför dövüldü.


Şoföre 'cep telefonu' dayağı kamerada

Olay, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi toplu taşıma işi yapan Harun Özer, seyir halindeyken kendisini sıkıştıran araç nedeniyle direksiyon kıvırırken yolda bir kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşüp kırılmasına neden oldu. Olaya şahit olan otobüsteki diğer yolcular, sürücüye kadına çarptığını ve daha dikkatli olmasını isteyerek sürücü ile tartıştı. Sürücü ile yolcular arasında yaşanan tartışma diğer yolcuların araya girmesiyle son bulurken, sürücünün çarptığı kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırıldığını söyledi. Yaşanan tartışmada sürücü, bilerek çarpmadığını ve özür dilediğini ifade etti. Otobüste yaşanan tartışma yolcuların araya girmesiyle son bulurken, sürücü yoluna devam etti.

Harun Özer'in kullandığı toplu taşıma aracına çevrede kimsenin olmadığı son durağa yanaşırken, telefonu kırılan kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi, aracı durdurarak sürücü Harun Özer'e "Yavuzlar önünde kaza yapan sensin" diyerek darp ettiler. Araç içinde başlayan kavga araç dışında da devam etti. Sürücü Harun Özer, saldırganlardan kaçarak kendisini araca kilitledi. Zanlılar aracın kapısını açarak sürücü Özer'i tekrar darp ederlerken, çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Olayın ardından sürücü Harun Özer, karakola giderek şikayetçi olurken, polis tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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