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ABD'li sanatçı: Türk otomobiline talibim

Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı.
 28 Aralık 2019 16:24
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ABD'li sanatçı: Türk otomobiline talibim

Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı.

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı.

Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.

DHA
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