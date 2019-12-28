Somali'den Denizli'ye acı haber ulaştı
|28 Aralık 2019 16:52
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iş makinası operatörü Mehmet Kaplan'ın Denizli'deki evinde gözyaşı var.
Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 73 kişi arasında Denizli'nin Sarayköy ilçesinden 2 ay önce bu ülkeye giden Mehmet Kaplan da (47) var.
Kaplan'ın yaşamını yitirdiği haberi, eşi ve üç çocuğunun yaşadığı TOKİ konutlarındaki eve ulaştı. Acı haberle birlikte çok sayıda vatandaş, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Kaplan'ın evinin önüne Sarayköy Belediyesince taziye çadırı kuruldu, Türk bayrağı asıldı.
Eşi Çiğdem (41), oğlu Emre (23) ve kızı Reyyan (17) gözyaşı dökerken, Kaplan'ın 1,5 yaşındaki Sevde Nur ismindeki kızıyla da yakınları ilgilendi.
- Duvarın altında kalmış
Kaplan'ın kardeşi Ekrem Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin iş başvurusunun onaylanması ile iki ay önce Somali'ye gittiğini belirtti.
Ağabeyini Somali'ye götüren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mehmet Kaplan'ın sabah 08.15'te iş yerine giderken konvoydaki son araçta bulunduğunu, bomba yüklü aracın patlatılması sonucu yıkılan bir duvarın altında kaldığını öğrendiklerini aktardı.
Mehmet Kaplan'ın yıkılan duvarın altından sağ çıkarıldığını ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadığını öğrendiklerini aktaran Kaplan, "Cenazenin ne zaman geleceğiyle ilgili tam bir bilgi alamadık. Akşam yola çıkacak diyorlar. Şu an kesin değil. Abim kepçe operatörüydü. Yol çalışması yapıyorlardı. 2 kızı, 1 oğlu vardı. Bir umutla gitmişti ama olmadı. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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