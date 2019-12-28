Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yerli ve milli otomobile destek paylaşımı yaptı.
|28 Aralık 2019 17:00
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yerli ve milli otomobile destek paylaşımı yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal hesabından, fotomontaj yönetimiyle jandarma otosuna döndürülmüş halinin fotoğraflarıyla yapılan paylaşımda, "Biz çok Elektrik aldık. #TürkiyeninOtomobili ile, milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022'yi bekliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
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