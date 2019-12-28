Meral Akşener'in basın danışmanı'na saldırı
|28 Aralık 2019 17:11
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve gazeteci Murat İde'nin, öğle saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradığı bildirildi.
İde'nin KRT'de yayınlanan "Burası Çok Önemli" isimli programın ardından evine giderken, 3 araçla takip edildiği ve evinin yakınlarında bu araçlardan inen 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi.
İde'nin yumruklu, sopalı saldırıdan, ruhsatlı silahını çekip havaya ateş ederek kurtulduğu belirtildi.
AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,"Basın danışmanım, korkusuz gazeteci Murat İde'ye yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bilinsin ki; Biz İYİ'ler, milletimiz için doğru bildiklerimizi daima cesurca söyleyecek, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek ve asla susmayacağız" ifadelerini kullandı.
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