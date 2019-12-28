Ankara Büyükşehir'den 'koltuklarımız nasıl olsun?' anketi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAY İşletmesi trenlerinde koltuk düzenlemesi için anket çalışması başlattı.
|28 Aralık 2019 17:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAY İşletmesi trenlerinde koltuk düzenlemesi için anket çalışması başlattı.
İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama;
Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı ANKARAY İşletmesi trenlerinde yolcu yoğunluğu nedeniyle, trenlerdeki alanın genişletilerek daha ferah taşıma imkanının sağlanabilmesi için koltuk düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Fikirleriniz bizim için değerli..
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