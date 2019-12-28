Cavuşoğlu, CHP, MHP ve İYİ Partiyi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda pazartesi günü, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
|28 Aralık 2019 17:26
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.
Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda pazartesi günü, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
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