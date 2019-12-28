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Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye işçisinin kavgada tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin iki zanlı yakalandı.
 28 Aralık 2019 17:36
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Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye işçisinin kavgada tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlattı.

İlçenin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, şüpheli M.K. ile yakını olduğu belirtilen M.A.Y'yı saklandıkları evde suç aleti tabancayla yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Belediye önünde tören düzenlendi

Belediye işçisi Şafak Kaya için Bodrum Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, Kaya'yı çok elim bir olay sonucu kaybettiklerini belirterek, "Onun hatırasına sonuna kadar sahip çıkacağız, ailesine sahip çıkacağız. Üzüntümüz, kaybımız çok büyük." dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Kaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek, olayın faillerinin yakalandığını, bu kişilerin hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesap vereceklerini ifade etti.

Kaya'nın bazı yakınları törende fenalık geçirdi, 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in "baba" diyerek ağlaması duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Belediye işçisinin cenazesi, duaların ardından Yalıkavak Yemiş Mezarlığı'nda defnedildi.

Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün Bodrum Belediyesinde çalışan Şafak Kaya (37) ile M.K. arasında arazi meselesinden tartışma çıkmış, tabancayla vurulan Kaya hastanede hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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