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Sökülen narenciye ağaçlarıyla ilgili açıklama

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde çok sayıda narenciye ağacının sökülmesine açıklık getirdi. İşgal edilen orman arazisine dikilen ağaçların, mahkemelerce müsadere kararı verilmiş olan 65 dönüm alanda gerçekleştiğini belirten Orman Bölge Müdürlüğü, alanın yeniden ormanlaştırılması için çalışma yapılacağını bildirdi.
 28 Aralık 2019 17:51
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Sökülen narenciye ağaçlarıyla ilgili açıklama

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde çok sayıda narenciye ağacının sökülmesine açıklık getirdi. İşgal edilen orman arazisine dikilen ağaçların, mahkemelerce müsadere kararı verilmiş olan 65 dönüm alanda gerçekleştiğini belirten Orman Bölge Müdürlüğü, alanın yeniden ormanlaştırılması için çalışma yapılacağını bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürlüğüne 22 Aralık 2019 gece saatlerinde usulsüz ağaç kesimine ilişkin telefon ihbarı geldiği belirtildi. İhbar üzerine orman muhafaza memurlarının olay yerine gittikleri ifade edilen açıklamada, "Yapılan tespit ve inceleme sonucunda eski Mezitli Mahallesinde 224 nolu bölmede 7,4 hektar ormanlık alandaki orman ağaçlarının diplerinden motorlu testere ile kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Bu işlemle ilgili şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edilerek, yasal işlem yapılmak üzere cumhuriyet savcılığına gönderilmiştir. İdaremizce yapılan tespitte, bu usulsüz ağaç kesimlerinin orman alanlarını işgal amaçlı yapıldığı ve yapan şahısların bunu sistematik bir şekilde rant amaçlı yaptığı tespit edilmiştir. Bu usulsüz kesimi yapan kişi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında mahkemelerin verdiği müsadere kararları, orman alanlarının işgalinin önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Eski Mezitli Mahallesinde, orman arazisi işgal edilerek dikilen narenciye ağaçlarıyla ilgili mahkemelerce verilen kararların uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Davultepe Orman İşletme Şefliği, eski Mezitli Mahallesi 224 ve 225 nolu bölmelerde toplu koruma ekibi tarafından ormanlarımızın kanun dışı müdahalelere karşı korunması amacıyla açma-yerleşme, işgal ve faydalanma nedeniyle suç zaptı tanzim edilerek mahkemeye intikal ettirilmiş ve ilgili mahkemelerce müsaderesine karar verilmiş olan 65 dönüm orman arazisine dikilen narenciye ve diğer meyve ağaçları sökülerek infazı gerçekleştirilmektedir. Bu alanların yeniden ormanlaştırılması için arazi hazırlığı yapılarak yöreye uygun çam türleri, servi, harnup gibi türler dikilecek ve saha dikenli tel ile çevrilerek ormanla bütünlüğü sağlanacaktır. Toplu koruma ekiplerimizce bu gibi yasa dışı müdahalelerin önüne geçmek için koruma faaliyetleri sıklaştırılarak rant amaçlı bu gibi eylemlerin önü alınacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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