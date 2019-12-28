1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmanın kadın 'hızırları' trafikte göz açtırmıyor

Jandarma Genel Komutanlığında, "hızır" adı verilen motosikletli trafik timlerinde 2018 yılından bu yana 6 kadın jandarma astsubay da görev yapıyor.
 28 Aralık 2019 18:11
Yazdır
Jandarmanın kadın 'hızırları' trafikte göz açtırmıyor

İzmir'de jandarmanın trafik denetimlerinde yer alan motosikletli timde 2 kadın astsubay da görev yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca kara yollarında güvenliği artırmak ve kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla oluşturulan motosikletli timlerde görev yapan askerler, gönüllü olanlardan seçiliyor.

Uygun görülen jandarma personeli, motosiklet sürüş teknikleri eğitimi aldıktan sonra göreve başlıyor.

"Hızır" adı verilen motosikletli trafik timlerinde 2018 yılından bu yana 6 kadın jandarma astsubay da görev alıyor. Motosikletli kadın astsubaylardan ikisi İzmir'in Torbalı ilçesinde trafiği denetliyor.

Erkek meslektaşlarıyla oluşturulan timde görev yapan 2 kadın jandarma astsubay, trafikteki sorunları en aza indirdi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda kazaların anında kaldırılması ve hatalı sürücülere müdahale noktasında büyük başarı elde eden kadın jandarma astsubaylar, sürücülerin de dikkatini çekiyor.

Kadın jandarma astsubaylar, son teknolojik cihazları kullanıyor.

Jandarma Astsubay Tutku Tuğçe Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Deniz Kuvvetlerinde astsubay olduğunu ve mesleğe yabancı olmadığını söyledi.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Peker, "Mesleğe girmeden önce de motosiklete karşı ilgim vardı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından böyle bir fırsat verilince değerlendirmek istedim. Severek ve isteyerek bu görevi yapıyorum." diye konuştu.

Jandarma astsubaylar olarak verilen görevi en iyi şekilde yaptıklarını dile getiren Peker, kadın meslektaşlarının ülkenin her köşesinde isteyerek gittiğini vurguladı.

Sürücülerin kadın astsubaylara yaklaşımının iyi olduğunu anlatan Peker, "Kadın motorlu jandarma trafik timleri yeni faaliyete geçti. Bu nedenle vatandaşların dikkatini çekiyor. Sürücülerde daha sempatik bakış açısı doğuruyor. Genelde şaşırıyorlar. Bir farklılık var ve olumlu karşılıyorlar." dedi.

İki kadın astsubay ve erkek 2 uzman çavuşla tim oluşturduklarını vurgulayan Peker, trafik ihlalinin dışında asayiş olaylarına müdahale ettiklerini kaydetti.

İlk defa kadın motorlu jandarma trafik timi gören sürücülerin şaşırdığını ifade eden Peker, "Olumlu bakıyorlar ve bize güzel yansıyor. Kural ihlalleriyle ilgili ikazda bulunduğumuzda bize yaklaşımları pozitif oluyor." diye konuştu.

Peker, Türkiye genelindeki kadın motorlu jandarma trafik timlerinin artacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doçentlik unvanı geri verildi
28 Aralık 2019 19:52		 Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
28 Aralık 2019 10:30
Genel Müdür, yedek IMD'leri sosyal medyada engelliyor
28 Aralık 2019 00:54		 Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi
27 Aralık 2019 17:11
Güvenlik Korucuları, maaş durumlarının düzelmesini istiyor
26 Aralık 2019 21:16		 Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu
26 Aralık 2019 14:25
'Memnu hakların iadesi ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç var'
25 Aralık 2019 22:32		 Doktor çiftin atletizm tutkusu
23 Aralık 2019 20:34
Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı'
23 Aralık 2019 17:35		 Atandığı hastaneyi 3 ayda ihya etti
22 Aralık 2019 22:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - Doçentlik unvanı geri verildi19:51 - Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı19:46 - Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım19:41 - Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu19:36 - Müteahhit, kaz yetiştiricisi oldu19:31 - 8 gollü maçta Trabzonspor farkı koştu19:26 - Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki19:22 - Emekliler, 4 ay sonra 2. promosyona hak kazanacak19:18 - AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak19:14 - IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyümesini bekliyor
19:09 - Bakan Kurum'dan Denizli için 'marka şehir' vurgusu19:05 - Aktüerya mezunları, mühendislik ilanlarına başvuru yapabilir mi?19:00 - 'Türkiye'nin problemleri, sanayileşerek çözülebilir'18:31 - Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı18:26 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı18:21 - İstanbul, Kırklareli ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor18:16 - 'Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum'18:11 - Jandarmanın kadın 'hızırları' trafikte göz açtırmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi
İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki müren 4
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
çok konuşma 1
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 3
kendine bile itiraf edememek 3
ters tavırlı devlet memuru 4
tuzla buz olmak 2
arda turan 1
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
var saymak 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam