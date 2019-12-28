İstanbul, Kırklareli ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
|28 Aralık 2019 18:21
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Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlandı.
Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı ailelerin çocuklarıyla kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlardan Turan Tekin, AA muhabirine, kar yağışıyla kentin beyaz gelinliğini giydiğini söyledi.
Kentte kışın çetin geçtiğini belirten Tekin, "Kar yağmasını bekliyorduk, Ağrılılar olarak kara alışığız." dedi.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Demirköy ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynadı, bazıları da yağışı fotoğrafladı.
Bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Silivri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri'nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, "Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur" diyerek mutlu olduğunu söyledi.
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