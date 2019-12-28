Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı
MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı"
|28 Aralık 2019 18:31
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Somali'den Denizli'ye acı haber ulaştı
28 Aralık 2019 16:52
|Akdeniz Üniversitesinin dördüncü çift kol nakilli hastası basınla buluştu
27 Aralık 2019 12:59
|7'si görevde öğretmen toplam 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
27 Aralık 2019 08:15
|Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı
26 Aralık 2019 23:09
|Tuvalette kadını görüntülemeye çalışan sapık gözaltında
26 Aralık 2019 21:00
|CHP Siirt İl Başkanı, saldırıya uğradı
24 Aralık 2019 20:38
|Adalar'da Ruam sessizliği... Esnafın satışları düştü
23 Aralık 2019 22:27
|Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı
23 Aralık 2019 15:19
|Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22 Aralık 2019 14:41
|Kilis'te her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşe yasak
21 Aralık 2019 15:08