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Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

MSB: "Somali'ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçak Kayseri'den kalktı"
 28 Aralık 2019 18:31
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Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Milli Savunma Bakanlığı Somali'deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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