1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum'dan Denizli için 'marka şehir' vurgusu

Bakan Murat Kurum: - "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse onları konuştuk ve kararları aldık. Projelerle Denizli'yi marka şehir yapacak hamleler yapıyoruz"
 28 Aralık 2019 19:09
Yazdır
Bakan Kurum'dan Denizli için 'marka şehir' vurgusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bulunduğu konumdan daha yukarı çekecek hamlelerle Denizli'yi marka şehir yapacaklarını söyledi.

Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık ofisinde düzenlenen İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı kararlarına ilişkin belediye binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanının açıkladığı 11 maddelik manifesto çerçevesinde illere gittiklerini anlatan Kurum, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, şehirlerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bunları kısa zamanda giderecek adımları atmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, bu kapsamda Denizli'de olduklarını belirterek, AK Parti iktidarı döneminde Denizli'ye 22 milyarlık yatırım yapıldığını, bu işlere yenilerini ekleyeceklerini ifade etti.

Denizli'nin bulunduğu konumdan daha iyi yerlere gelmesini istediklerini aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan 100 bin sosyal konut kampanyamız var. Kampanya çerçevesinde Denizli'mize de 3 bin 500 konut yapıyoruz ve alt gelir grubu vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacağız." dedi.

- Termal merkez, okul ve altyapı projeleri hayata geçirilecek

Kurum, kentteki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kaleiçi için de önemli kararlar aldıklarına değinerek, "Dükkanların, sokakların, aydınlatmaların iyileştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile proje yürüteceğiz. Projenin kapsamı 16 milyon lira, 10 milyon lirası hibe 6 milyonu da kredi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp aynı yıl bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanı termal turizm merkezi haline getireceklerini bildiren Kurum, il genelindeki 90 bin metrekarelik spor alanı, park bahçe ve belediye hizmeti alanını da belediyenin tahsisine verdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi ve İlbank Genel Müdürlüğünün, kentteki ihtiyaçları gidermek amacıyla altyapıya ilişkin 650 milyon liralık 31 projeyi yürüttüğünü aktararak, "Altyapı anlamında hiçbir ihtiyacının kalmayacağı önemli bir adımı atmış olacağız. Biz de belediyemize hem sıfır atık projeleri hem de Kumkısık'taki katı atık bertaraf tesisindeki sızıntı suyu arıtma tesisi için destek olacağız. Bu destekler çerçevesinde önümüzdeki yıl itibariyle projelerini geliştirecekler. Örnek bir sıfır atık şehrini Denizli'mize kazandıracağız." dedi.

Çivril ilçesindeki Işıklı Göl'ün çevre düzenlemesi için de önemli adımlar atacaklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Acıpayam'daki depremden dolayı da okullarımız zarar gördü. Adımları atıyoruz. Belediye başkanımızın ve vatandaşlarımızın talepleri oldu, Acıpayam'a bir ilkokul ve ortaokul yapmaya karar verdik. 2020 eğitim öğretim yılı sonunda tamamlayıp 2021 yılına hazırlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse onları konuştuk ve kararları aldık. Projelerle Denizli'yi marka şehir yapacak hamleler yapıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım
28 Aralık 2019 19:46		 Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu
28 Aralık 2019 19:41
Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki
28 Aralık 2019 19:26		 'Türkiye'nin problemleri, sanayileşerek çözülebilir'
28 Aralık 2019 19:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı
28 Aralık 2019 18:26		 Özhaseki: CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı
28 Aralık 2019 17:56
Sökülen narenciye ağaçlarıyla ilgili açıklama
28 Aralık 2019 17:51		 Cavuşoğlu, CHP, MHP ve İYİ Partiyi ziyaret edecek
28 Aralık 2019 17:26
Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
28 Aralık 2019 17:07		 Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
28 Aralık 2019 17:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - Doçentlik unvanı geri verildi19:51 - Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı19:46 - Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım19:41 - Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu19:36 - Müteahhit, kaz yetiştiricisi oldu19:31 - 8 gollü maçta Trabzonspor farkı koştu19:26 - Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki19:22 - Emekliler, 4 ay sonra 2. promosyona hak kazanacak19:18 - AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak19:14 - IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyümesini bekliyor
19:09 - Bakan Kurum'dan Denizli için 'marka şehir' vurgusu19:05 - Aktüerya mezunları, mühendislik ilanlarına başvuru yapabilir mi?19:00 - 'Türkiye'nin problemleri, sanayileşerek çözülebilir'18:31 - Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı18:26 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı18:21 - İstanbul, Kırklareli ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor18:16 - 'Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum'18:11 - Jandarmanın kadın 'hızırları' trafikte göz açtırmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi
İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
Sana layık kul olamadık 1
ters tavırlı devlet memuru 4
yüzüklerin efendisi replik 1
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 3
Başı sıkışınca dua etmek 4
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
mektup yazmak 2
her güzel şeyin bitmesi 5
enceladus 2
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam