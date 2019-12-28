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Emekliler, 4 ay sonra 2. promosyona hak kazanacak

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra ikinci promosyona hak kazanacak. 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükselten bankalar, müşteri kazandıran emekliye, artı 100 lira daha ödüyor. Ayrıca emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı değiştirebiliyor.
 28 Aralık 2019 19:22
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Emekliler, 4 ay sonra 2. promosyona hak kazanacak

Emekli maaşlarının yattığı bankalar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı, alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. İlk etapta maaşı 1.000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1.000-2 bin lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2 binlira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekliler, bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme 3 yıl geçerli oluyor.

MART 2020'DE PROMOSYON

Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de) ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler, maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar düzenleyerek 1.000 liraya kadar promosyon ödüyor.

TAŞIMAK SERBEST

Emekliler, promosyon almış olsa dahi, maaş aldığı bankayı değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanır, kalan kısım maaştan düşülür. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden, emekli artıya geçmiş olur.

ÜCRET İKİYE KATLANDI

2 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilerine 450 lira promosyon veren TEB, en az 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri şartıyla 550 lira daha ek ödeme yapıyor. Böylece banka 1.000 TL ödeme yapmış oluyor. Ayrıca hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiriyor. QNB Finansbank da emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana toplamda 700 TL'lik ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.

HANGİ BANKA KAÇ LİRA ÖDÜYOR?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ilaveten emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanıyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanlarını sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir ürün kullanana 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler 150 lira alıyor.

TEB: İki otomatik fatura talimatı veren yeni emeklilere, maaşına göre 850, 925 ya da 1.000 lira veriyor.Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

Güneş
Memurlar.Net
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