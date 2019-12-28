8 gollü maçta Trabzonspor farkı koştu
|28 Aralık 2019 19:31
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Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sörloth (2), Sturridge (2), Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak attı.
Karşılaşmadan dakikalar
İlk yarı
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
3. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın müdahale edemediği top Sörloth'un önüne düştü. Ancak bu futbolcunun şutunda kaleci İsmail Çipe, tehlikeyi dışarı çıkararak önledi.
4. dakikada sol kanattan Sosa'nın ortasında, ön direkte Sörloth'un vuruşunda, kaleci İsmail Çipe, topu kornere çeldi.
7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, penaltı noktasının yanından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
14. dakikada Sturridge'nin ceza yayı gerisinden şutunda kaleci İsmail Çipe, iki hamlede topu kontrol etti.
27. dakikada Emre Demir'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlak yandan auta gitti.
31. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.
37. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında ceza alanının hemen içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, top kaleci İsmail Çipe'nin sol tarafından filelerle buluştu: 2-0
43. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor farkı 1'e indirdi. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında savunmanın arkasında Ömer Uzun'un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-1
Bordo-mavililer, ilk yarıyı 2-1 üstün kapadı.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı.
47. dakikada Sörloth'ün pasında topla buluşan Sturridge meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
65. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafa vuruşunda Mert Kula'nın eline çarpan top sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sturridge kaleci İsmail'in solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
71. dakikada Sturridge'nin pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İsmail'den dönen meşin yuvarlağı geriden gelen Abdulkadir Parmak tamamladı. 5-1
82. dakikada Ömer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kravets kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Erce'nin solundan ağalarla buluşturdu. 5-2
90+2. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içine giren Sörloth meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağalarla buluşturdu. 6-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx (Erce Kardeşler dk. 54 x), Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Nwakaeme xx (Ekuban dk. 72 x), Sturridge xxx (Cafer Tosun dk. 83 ?), Sörloth xxx
Yedekler: Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kayserispor: İsmail Çipe xx, Emirhan x, Mert Kula x (Selahattin dk. 77 x), Osman Can Çötür x, Yasir Subaşı x, Brice Djedje x, Hasan x, Emre Demir x, Ömer Uzun x (Ümran Zambak dk. 85 ?), Ziya Alkurt x (Furkan dk. 62 x), Kravets x
Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan, Barış
Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir
Goller: Sörloth (dk. 7 ve 90+2), Nwakaeme (dk. 38), Sturridge (dk. 47 ve 65 pen.), Abdulkadir Parmak (dk. 71) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Mert Kula, Yasir Subaşı (Kayserispor)
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