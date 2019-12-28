Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı saldırıya uğrayan Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
|28 Aralık 2019 19:41
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı saldırıya uğrayan Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Murat İde'ye yönelik saldırı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aradığı belirtildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Akşener ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım
28 Aralık 2019 19:46
|Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki
28 Aralık 2019 19:26
|Bakan Kurum'dan Denizli için 'marka şehir' vurgusu
28 Aralık 2019 19:09
|'Türkiye'nin problemleri, sanayileşerek çözülebilir'
28 Aralık 2019 19:00
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı
28 Aralık 2019 18:26
|Özhaseki: CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı
28 Aralık 2019 17:56
|Sökülen narenciye ağaçlarıyla ilgili açıklama
28 Aralık 2019 17:51
|Cavuşoğlu, CHP, MHP ve İYİ Partiyi ziyaret edecek
28 Aralık 2019 17:26
|Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
28 Aralık 2019 17:07
|Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
28 Aralık 2019 17:00