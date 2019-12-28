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Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım

Yılbaşının en renkli kutlama adreslerinden Antalya'da birçok otel ve eğlence merkezinde eğlenceler düzenleneceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız" dedi.
 28 Aralık 2019 19:46
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Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım

Yılbaşının en renkli kutlama adreslerinden Antalya'da birçok otel ve eğlence merkezinde eğlenceler düzenleneceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız" dedi.

Antalya valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrasına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın bütün ilçelerinde emniyet ve jandarma işbirliği ile uygulama noktaları oluşturulduğunu belirterek, Gazipaşa, Akseki, Manavgat, Demre, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki uygulama noktalarındaki kaymakamlar, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüntülü telefon bağlantıları kurarak, denetimler ve uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

YILBAŞINDA BİR HELİKOPTER, 3 DRONE, 12 BİN 400 PERSONEL GÖREVDE

2019'un Antalya için hem huzurlu hem de turizm ve tarım açısından bereketli bir yıl olduğunu belirten Vali Karaloğlu, yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrası il genelinde alınan tedbirlerle Antalyalılar ve tatilcilerin güven ve huzur içinde yeni yılı karşılamasını amaçladıklarını söyledi. Karaloğlu, ?Genel asayişi ve güvenliği koruyarak vatandaşımızı yeni yıla kavuşturmak en büyük amacımız. Antalya bir turizm şehri ve yılbaşında otellerimiz, eğlence merkezleri, meydanlarımız, AVM'lerde çeşitli eğlence ve etkinlikler olacak. Biz vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu bu alanlarda güven ve huzurunu sağlamak için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenlik ve ilgili tüm arkadaşlarımızla sahada olacağız. 1 Ocak'a kadar 12 bin 400 personel, yaklaşık 1800 ekip sokakta olacak. Bir helikopter, 3 drone ve 12 yüzer unsurumuz da denizde güvenliği sağlamak için görev başında olacak" dedi.

ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Yılbaşı gecesi eğlence düzenlenecek oteller ve eğlence merkezleriyle ilgili önemli bir çağrıda da bulunan Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımız ne olur alkollü trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız. Onlar ne olur alkollü bir şekilde trafiğe çıkmasın. Mekan sahipleri de buna izin vermesin. Eğer engel olamıyorlarsa mutlaka 112'ye ihbarda bulunsunlar. Biz en yakın ekibimizi oraya yönlendiririz, vatandaşımızı alır evine, gideceği mekana rahatlıkla ulaştırırız. O sevinçle girdiğimiz yeni yılı bir acı olaya dönüştürmek istemiyoruz. Buradan ilan etmek istiyorum" dedi.

ANTALYA'DA YOĞUNLUK YOK

Antalya'da ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Münir Karaloğlu, bu sene yılbaşı hafta ortasına denk geldiği ve hafta sonuyla birleştirilemediği için Antalya'da yerli ve yabancı turist açısından yoğunluk olmayacağını söyledi. Karaloğlu, ?Ama yine de otellerimizde konserler, eğlenceler ile yerli ve yabancı misafirlerimiz var. Ama biz kentte ne olursa olsun huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında olacağız" dedi.

DHA
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