Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı
|28 Aralık 2019 19:51
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli'de bir iletişim firmasının hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.'nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, iletişim firmasına ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.'nin hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 130 BİN TL PARA KAZANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan ve yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Y. ve M.K.'nin, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Bartın ve Ereğli'de yaklaşık 2,5 aylık sürede kullandıkları yöntemle 130 bin TL kazanç elde ettikleri öğrenildi.
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