Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
|28 Aralık 2019 20:04
|Yazdır
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarpan cipteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölmarmara-Salihli karayolu Alaşehir Çayı yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli yönüne giden Behzat Kurtoğlu (43), kullandığı 45 AEC 581 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip savrulup, yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı.
Otomobil sürücüsü Kurtoğlu, yanındaki eşi İnci Kurtoğlu ve kızı Esma Dilay Kurtoğlu (2) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı
28 Aralık 2019 20:46
|Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
28 Aralık 2019 20:28
|Gazeteci Murat İde'ye saldırı
28 Aralık 2019 19:59
|Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı
28 Aralık 2019 19:51
|Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 17:36
|Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı
28 Aralık 2019 16:48
|12 yaşındaki çocuk darp edilip, sokağa atıldı
28 Aralık 2019 16:36
|Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok
28 Aralık 2019 16:16
|Şoföre 'cep telefonu' dayağı
28 Aralık 2019 16:13
|Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 15:57