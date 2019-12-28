1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarpan cipteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
 28 Aralık 2019 20:04
Yazdır
Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarpan cipteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölmarmara-Salihli karayolu Alaşehir Çayı yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli yönüne giden Behzat Kurtoğlu (43), kullandığı 45 AEC 581 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip savrulup, yol kenarındaki bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı.

Otomobil sürücüsü Kurtoğlu, yanındaki eşi İnci Kurtoğlu ve kızı Esma Dilay Kurtoğlu (2) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı
28 Aralık 2019 20:46		 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
28 Aralık 2019 20:28
Gazeteci Murat İde'ye saldırı
28 Aralık 2019 19:59		 Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı
28 Aralık 2019 19:51
Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 17:36		 Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı
28 Aralık 2019 16:48
12 yaşındaki çocuk darp edilip, sokağa atıldı
28 Aralık 2019 16:36		 Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok
28 Aralık 2019 16:16
Şoföre 'cep telefonu' dayağı
28 Aralık 2019 16:13		 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 15:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza21:43 - Mikroplara nane ve çam terebentin yağı çözümü21:37 - Ronaldo, sektör değiştirecek!21:33 - Çocuk işçiyi tavana asan iş yeri sahibi serbest bırakıldı21:28 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli21:23 - 2020'de konut alacaklar dikkat!21:17 - İSKİ Planlama Şube Müdürü görevden alındı21:11 - Kanser olan tıp öğrencisi: Umudum sizdeyse umut olun21:06 - İş adamı Emin Üstün son yolculuğuna uğurlandı21:01 - Bolu Dağı'nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor
20:56 - Balon balığı üzerinde çığır açacak buluş20:51 - Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı20:46 - Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı20:40 - Karla kapalı yolda büyük mücadele... Tam 9 saat sürdü20:34 - İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti20:28 - Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı20:24 - Doçentlik unvanı geri verildi20:20 - İşte yerli otomobilin 5 önemli avantajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Farid farjad 2
ciltlerce kitap alınca mutlu olmak 3
cep herkülü:naim süleymanoğlu 2
Başı sıkışınca dua etmek 4
blue bells 2
Sana layık kul olamadık 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 1
işte türkiye'nin otomobili 5
anne baba ehliyeti 2
İşçilerimizi enflasyona ezdirmedik 4
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam