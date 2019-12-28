AK Parti'de kongre süreci başladı... İşte dikkat çeken başlıklar

AK Parti'nin 7. Olağan Kongre süreci, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başlatıldı.

Günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada gösterilen "İnandığın Yolda Yürü" tanıtım filminin sırrı çözüldü. Filmin, AK Parti'nin kongre filmlerinden olduğu belirtilirken, parti bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini resmen başlatmış oldu.

Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmiyle medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yazdığı mektubu seslendirdiği asıl film paylaşıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir." ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü." sözleriyle tamamlıyor.

- Ünal da paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kongre süreçlerinin başladığını açıkladı.

Ünal, "7. Olağan Kongre sürecimizi 'Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü' diyerek başlatıyoruz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Ünal ayrıca, kongre kılavuzunu da paylaştı.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kurumsal Kimlik Klavuzu 2020", Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunuşuyla başlıyor.

"Kurulusumuzdan bugune, inandıgımız degerleri korumak icin cıktıgımız kutlu yuruyuste, milletimizin gosterdigi istikameti kendimize yol bildik." ifadesiyle başlayan sunuşta Erdoğan, şunları kaydediyor:

"Bu dogrultuda iceride ve dısarıda haklı mucadelemizi her daim surdurduk. Millet ve hizmet askıyla baslayan yolculugumuzu, ulasımdan egitime, kulturden saglıga, savunma sanayisinden enerjiye basardıgımız yuzlerce hedefle taclandırdık. Ulkemiz icin her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık. Geldigimiz noktada, Turkiye'nin partisi olarak yeni bir doneme kucak acıyoruz. Yola cıkıs amacımızı unutmadıgımız gibi bizi yolumuzdan dondurmeye calısanlara da asla musaade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Turkiye eksik olmadı. Bu ugurda milletimizle omuz omuza yeni mucadelelere atılmaya ilk gunku askla bir kez daha hazırız. Turkiye icin iceride ve dısarıda verdigimiz mucadelelere devam edecek, inandıgımız yolda yuruyecegiz.

Tek vucut halinde hareket ederek tum Turkiye'de gerceklestirecegimiz il-ilce kongreleri ile kadın ve genclik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklasmamıza vesile olacaktır. AK Parti teskilatları olarak hazırladıgımız kurumsal kimlige uymamız ve bu kimlikte belirlenmis hususların dısına cıkmamamız elzemdir.

Gerceklestirecegimiz kongrelerimizin partimiz ve memleketimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere inanıyor ve guveniyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

- Kılavuzda öne çıkan başlıklar

Kılavuzda kurumsal kimlik ön planda tutularak yapılacak kampanya çalışmaları hakkında parti teşkilatlarına bilgiler veriliyor.

Kullanılacak fotoğrafların özellikleri, hedef kitle hakkında detaylı açıklamaların yer aldığı kılavuzda, il, ilce ve belde kongrelerinde AK Parti'nin belirlemis oldugu muziklerin kullanılması isteniyor. Belirlenenlerin dısında bir sanatcının parcasının, AK Parti ile dogrudan iliskili olmayan muziklerin dinlenmesinin, reklam ve tanıtım filmlerinin gosterilmesinin AK Parti'nin kurumsal kimligini olumsuz yonde etkileyeceği belirtiliyor. Partinin kongrelerde kullanılacak muziklerine "www.akkongreler.com" adresinden ulaşılabileceği bilgisi kılavuzda yer alıyor.

Teşkilatlardan, yerel medya ile ilişkilere önem verilmesi istenilen kılavuzda, yerel medyanın AK Parti'nin il, ilce ve belde kongrelerinde onemli role sahip olduğu vurgulanıyor. Kılavuzda, parti adına medyaya yapılacak acıklamaları onceden belirlenen bir yetkilinin yapmasının buyuk onem tasıdığı ifade ediliyor.

- Gürültü kirliliği uyarısı

Kılavuzda il, ilce ve belde kongreleri sırasında gurultu kirliligi olusturulmaması isteniyor. Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin cevresinde muzik calınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca il, ilce ve belde kongreleri oncesinde AK Parti tarafından belirlenmis ve AK Parti tarafından hazırlanmıs filmlerin gosterileceği bildiriliyor.