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Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
 28 Aralık 2019 20:16
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Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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