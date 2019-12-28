Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
|28 Aralık 2019 20:16
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İSKİ Planlama Şube Müdürü görevden alındı
28 Aralık 2019 21:17
|İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
28 Aralık 2019 20:34
|AK Parti'de kongre süreci başladı... İşte dikkat çeken başlıklar
28 Aralık 2019 20:00
|Org.Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu
28 Aralık 2019 19:56
|Antalya Valisi: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım
28 Aralık 2019 19:46
|Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu
28 Aralık 2019 19:41
|Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki
28 Aralık 2019 19:26
|Bakan Kurum'dan Denizli için 'marka şehir' vurgusu
28 Aralık 2019 19:09
|Karamollaoğlu: Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz
28 Aralık 2019 19:00
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya ve Somali mesajı
28 Aralık 2019 18:26