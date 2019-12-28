Sigorta şirketi, eşi kaza yapan KHK'lıya ödeme yapmadı

KHK ile memuriyetten ihraç edilen H.B. adlı kişi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklandı. Tutuklu olduğu süreçte, kendisine ait aracı kullanan eşi trafik kazası yaptı.

Kazada, 20 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Araca kaza, çalınma gibi durumlarda maddi zararın karşılanması için kasko yapılmıştı. Kasko poliçesini düzenleyen şirket, maddi zararı H.B.'nin KHK'li olduğu gerekçesiyle ödemeyeceğini belirtti.

52 bin lira değeri olan araç, sigorta şirketi ödeme yapmayınca, H.B. tarafından 32 bin liraya satıldı.

'ARAÇ SAHİBİ KHK'LI' SAVUNMASI

İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, sigorta şirketinin ödeme yapmaması üzerine konuyu yargıya taşıyan H.B. tüketici mahkemesine dava açtı.

Davada, ödemeyi yapmayan sigorta şirketi Doğa Sigorta'nın avukatı, H.B.'nin FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde olduğunu, hakkındaki FETÖ suçlaması nedeniyle kara listede bulunduğunu ve bu yüzden ödeme yapılmadığını belirtti.

Yargılama aşamasında dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, sigorta şirketinin poliçe limitleri dahilinde 20 bin liralık hasardan sorumlu olduğunu belirtti.

MAHKEME DAVACIYI HAKLI BULDU

Mahkeme, sigorta şirketinin poliçe kapsamında 20 bin lira bedelden sorumlu olduğuna hükmederek, paranın yasal faiziyle birlikte davacı H.B.'ye ödenmesine karar verdi.

Karar üzerine sigorta şirketi dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

SİGORTA ŞİRKETİ: "GENELGE İLETİLDİ"

Doğa Sigorta, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile malvarlığına tedbir konulan kişilere ödeme yapılmaması yönünde şirketlere genelge iletildiği ve bu yüzden ödeme yapılmadığını duyurdu. Şirketin açıklamasında ayrıca, dosyanın istinafa taşındığı ve bölge adliye mahkemesinin kararından sonra yeniden işlem yapılacağı da belirtildi.