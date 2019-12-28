İşte yerli otomobilin 5 önemli avantajı
|28 Aralık 2019 20:20
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Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, görünüşü ve özellikleriyle herkesi büyüledi. Yerli otomobil 300 ve 500 kilometre menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneğine sahip.
Hızlı şarjla depo 60 liraya dolacak
Yerli otomobil diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor, yerli otomobilin deposu 30 dakikada doluyor ve 500 kilometre yol gidebiliyor. Aracın bataryasının dolum maliyeti ise sadece 60 lira. Benzinli bir araç dikkate alındığında 500 kilometre için yakıt maliyeti 350 liralara geleceği söylenebilir. Bu da önemli bir avantaj sağlamış oluyor.
Uzun pil ömrü
Yerli araçların akü ömürleri de uzun. 8 yıl pil garantisi veriliyor. Gelişen teknoloji sayesinde de verimliliğini kaybetmiyor.
Düşük bakım maliyeti
Avantajları ile dikkat çeken yerli aracın bakım maliyeti de oldukça düşük. Benzinli ve dizel araçlardaki mekanizmaların bir çoğunun olmaması sebebiyle çok düşük bakım maliyetine sahip. Bu anlamda da avantajlı.
Şarj istasyonları yurt geneline yaygınlaştırılacak
Elektrikli araç şarj istasyonları da Türkiye'de oldukça fazla. Yurt çapında 600, İstanbul'da da 150'nin üzerinde istasyon bulunuyor. Bu sayı iki yıl içinde tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde yurt geneline yaygınlaştırılacak.
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