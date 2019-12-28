1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.
 28 Aralık 2019 20:28
Yazdır
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı ile bazı ilçelerden otobüslerle getirilen 102 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri K.A, M.B. ve A.Ö. ile kumar oynayan 102 kişi gözaltına alındı.

İşletme sahipleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. İş yerinin kapatılması için de işlemlerin başladığı öğrenildi.

Kumar oynayan 102 kişi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 32 bin 640 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, kumar oynamaya gelen bir kadının arandığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Düğün salonunda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile fişek, tombala makineleri ile çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı
28 Aralık 2019 20:46		 Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
28 Aralık 2019 20:04
Gazeteci Murat İde'ye saldırı
28 Aralık 2019 19:59		 Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı
28 Aralık 2019 19:51
Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 17:36		 Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı
28 Aralık 2019 16:48
12 yaşındaki çocuk darp edilip, sokağa atıldı
28 Aralık 2019 16:36		 Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok
28 Aralık 2019 16:16
Şoföre 'cep telefonu' dayağı
28 Aralık 2019 16:13		 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 15:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza21:43 - Mikroplara nane ve çam terebentin yağı çözümü21:37 - Ronaldo, sektör değiştirecek!21:33 - Çocuk işçiyi tavana asan iş yeri sahibi serbest bırakıldı21:28 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli21:23 - 2020'de konut alacaklar dikkat!21:17 - İSKİ Planlama Şube Müdürü görevden alındı21:11 - Kanser olan tıp öğrencisi: Umudum sizdeyse umut olun21:06 - İş adamı Emin Üstün son yolculuğuna uğurlandı21:01 - Bolu Dağı'nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor
20:56 - Balon balığı üzerinde çığır açacak buluş20:51 - Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı20:46 - Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı20:40 - Karla kapalı yolda büyük mücadele... Tam 9 saat sürdü20:34 - İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti20:28 - Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı20:24 - Doçentlik unvanı geri verildi20:20 - İşte yerli otomobilin 5 önemli avantajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
yasak 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
cif 7
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
2020 diyanet bütçesi 2
blue bells 2
var saymak 1
antalyasporlu nicholas 1
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam