Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
|28 Aralık 2019 20:28
|Yazdır
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı ile bazı ilçelerden otobüslerle getirilen 102 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Operasyonda işletme sahipleri K.A, M.B. ve A.Ö. ile kumar oynayan 102 kişi gözaltına alındı.
İşletme sahipleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. İş yerinin kapatılması için de işlemlerin başladığı öğrenildi.
Kumar oynayan 102 kişi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 32 bin 640 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan, kumar oynamaya gelen bir kadının arandığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Düğün salonunda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile fişek, tombala makineleri ile çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı
28 Aralık 2019 20:46
|Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
28 Aralık 2019 20:04
|Gazeteci Murat İde'ye saldırı
28 Aralık 2019 19:59
|Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı
28 Aralık 2019 19:51
|Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 17:36
|Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı
28 Aralık 2019 16:48
|12 yaşındaki çocuk darp edilip, sokağa atıldı
28 Aralık 2019 16:36
|Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok
28 Aralık 2019 16:16
|Şoföre 'cep telefonu' dayağı
28 Aralık 2019 16:13
|Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 15:57