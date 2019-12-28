Karla kapalı yolda büyük mücadele... Tam 9 saat sürdü
|28 Aralık 2019 20:40
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Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde hastalanan Çelo Kanat (61), karla mücadele ekiplerinin 9 saat süren çalışmaları sonunda hastaneye ulaştırılabildi.
Hakkari'ye 70 kilometre mesafedeki Kaval köyünde 8 çocuk babası Çelo Kanat dün göğüs ağrısı çekmeye başladı. Yakınları da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ancak ambulans 2 gündür kapalı olan köy yolunda kara saplandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yolun açılması istendi. Karla mücadele ekipleri, saat 15.00 sıralarında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgeye ulaştı.
Kara saplanan ambulans kurtarıldıktan sonra, yolu açma çalışması başlatıldı. Ekipler, saat 23.00 sıralarında ise köye ulaştı. Kanat, amsulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, 1 saat süren zorlu yolcukla Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
112 Acil görevlisi İsmail Karabulak, dün saat 15.00'te Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrının ardından ekiplerin hemen yola çıktığını anlatarak, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalıydı. İl Özel İdare ekiplerine bildirdik. Ekipler, 9 saatlik çalışmayla yolu açtı. 112 ve UMKE ile hastamıza ulaştık. Hasta, gerekli müdahalerden sonra Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastamızın sağlık durumu iyi" diye konuştu.
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