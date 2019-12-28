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Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftlikte yanında çalıştığı patronu Fatih Kürşad Yağcı'yı (37), tabancayla öldüren Ahmet Ç. (17), jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ahmet Ç.,"Olay günü alkollü olarak gelip, ölen bir kuzu nedeniyle bana küfür edip, tokat atınca, sinirlenip tabancayla başından vurup öldürdüm" dedi. Zanlının cinayetin ardından patronunun otomobilini de alarak kaçtığı memleketi Afyonkarahisar'daki liseden arkadaşlarını arayıp, "Babam otomobil aldı. Yarın gezelim" diyerek, sözleştiği ortaya çıktı.
 28 Aralık 2019 20:46
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Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftlikte yanında çalıştığı patronu Fatih Kürşad Yağcı'yı (37), tabancayla öldüren Ahmet Ç. (17), jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ahmet Ç.,"Olay günü alkollü olarak gelip, ölen bir kuzu nedeniyle bana küfür edip, tokat atınca, sinirlenip tabancayla başından vurup öldürdüm" dedi. Zanlının cinayetin ardından patronunun otomobilini de alarak kaçtığı memleketi Afyonkarahisar'daki liseden arkadaşlarını arayıp, "Babam otomobil aldı. Yarın gezelim" diyerek, sözleştiği ortaya çıktı.

Çivril'e bağlı Çıtak Mahallesi'nde, küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, 25 Aralık'ta, besi çiftliğine gelen komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yağcı'nın başından tabancayla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Yağcı'nın içinde yüklü miktarda para olan otomobilinin de kayıp olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan ekipler, Yağcı'nın çiftliğinde çoban olarak çalışan Ahmet Ç.'nin olaydan sonra ortadan kaybolduğunu belirledi.

OTOMOBİLİN YANINA GELİNCE YAKALANDI

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Yağcı'nın otomobilini memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yavaşlar Mahallesi'nde tespit etti. Park halindeki otomobilin lastiklerini indiren jandarma, bekleyişe geçti. Otomobilin yanına geldiğinde ise Ahmet Ç., gözaltına alındı.

İFADESİNDE CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI

Zanlı Ahmet Ç., ifadesi alınmak üzere Çivril ilçesine getirildi. Jandarma karakolundaki ifadesinde, patronu Yağcı'nın olay günü alkollü olarak besihaneye geldiğini, ölen bir kuzu nedeniyle kendisine sinirlenip, küfür edip, tokat attığını ileri süren Çetin, "Sinirlendim. Kendime hakim olamayıp, tabancayla öldürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti. Ahmet Ç., ifadesinde, olayın ardından patronunun otomobilini alıp Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesin Yavaşlar Mahallesi'ndeki evlerine kaçtığını da söyledi.

PATRONUNUN EŞİYLE KONUŞMUŞ

Ahmet Ç.'nin ifadesinde, cinayetin ardından telefonla Yağcı'yı arayan eşiyle telefonla görüşüp, "Yenge ağabeyim dışarıda, telefonu burada kalmış. Gelince seni aratayım" dediği de ortaya çıktı. Zanlının bir süre sonra da patronun eşine Yağcı'nın telefonundan, "Uyuyorum, beni arayıp uyandırmayın" diyerek mesaj attığı da belirlendi. Ahmet Ç.'nin ayrıca memleketi Afyonkarahisar'a kaçtığı gece liseden arkadaşlarını arayıp, "Babam otomobil aldı. Yarın gezelim" diyerek, sözleştiği de ortaya çıktı.

Ahmet Ç. , jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp, çocuk ıslah evine gönderildi.
DHA
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