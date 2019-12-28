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Bolu Dağı'nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor

Bolu Dağı Tüneli'nin açılmasının ardından daha az kullanılan D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde bulunan meşhur et lokantaları eski şaşalı günlerini arıyor. Bazı sürücüler otoyoldan çıkıp, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı'nda et yemeyi tercih etse de işletmeciler eski günlere göre talebin az olduğunu söyledi.
 28 Aralık 2019 21:01
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Bolu Dağı'nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nin 2007 yılında açılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin neredeyse kullanılmaması meşhur et lokantalarını olumsuz etkiledi. Bazı lokantalar, işlerin az olmasına dayanamayıp kapanırken, bazıları da TEM yolu üzerinde meşhur olan isimleri ile et lokantası açtı. Tünelin ilk açıldığı yıllarda neredeyse hiç kullanılmayan yol, son yıllarda yeniden aktif hale gelmeye başladı. Yolların yenilenmesi, ışıklandırma sistemleri, araçların TEM yolunda trafik olduğu zamanlarda D-100 Karayolu'na yönlendirilmesi meşhur Bolu Dağı geçişini yeniden canlandırmaya başladı. Sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı'nı yeniden kullanmaya başladı. Ancak Bolu Dağı'nda bulunan et lokantalarının işletmecileri eski şaşalı günlerine bir türlü kavuşamadı. Et lokantaları 2007 yılı öncesi kadar talep görmese de Bolu Dağı'nı kullanan vatandaşlar yeşilliği ile büyüleyen, manzaralarıyla kendine hayran bırakan Bolu Dağı'nda et yemenin tadını çıkarıyor. Bolu Dağı'ndaki et lokantalarını tercih eden müşteriler, restoranların yemekleri ve Bolu Dağı'nın oksijen deposu havasından memnun kaldıklarını söyledi.

'İŞLERİMİZ ÇOK İYİ DEĞİL'

20 yıldır lokanta işleten Osman Doğan, "TEM yolu olduğu için burada hareket yok. İşlerimiz çok iyi değil. Buradaki et lokantaların özelliği hayvanların doğal ortamda yaşaması. Biz burada yaylalarda yaşayan hayvanların etlerini kullanıyoruz. Ondan dolayı etlerin lezzeti iyi oluyor. Ayrı bir doğal lezzeti var. Yaz sezonu biraz daha iyi oluyor. Kışın bu yolu çok kullanmıyorlar. O nedenle işlerimiz zayıf oluyor. Bütün lokantalarda durum aynı. Bu lezzete göre, temiz hava, oksijen deposu bir yer. İnsanların bu tarafa gelmesini tavsiye ederim" dedi.

'ESKİSİ GİBİ İLGİ YOK'

Meşhur et lokantalarından birinde restoran sorumlusu olarak çalışan Süreyya Eren ise "Genel olarak eskisi gibi ilgi yok. Buraya hususi yemek yemeye gelen kişiler oluyor. Tünel işleri etkiledi. Ama çok kötü değil durum. Havanın iyi olduğu günlerde müşteri oluyor. Kışın bu yol çok kullanılmıyor. Bayramlarda tatillerde işlerimiz yoğun oluyor. Burası havasından, etinden dolayı meşhur. Gelen herkes memnun. Doğal güzellik var. Her konuda güzel" diye konuştu.
DHA
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