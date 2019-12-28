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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak 6 sefer iptal edildi
 28 Aralık 2019 21:28
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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi ile Marmara'nın bir bölümünde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 6 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe ile Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 15.00'te sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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