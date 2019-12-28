Ronaldo, sektör değiştirecek!
Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki kariyer hedeflerini anlattı.
|28 Aralık 2019 21:37
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Tecrübeli yıldız CR7, futbolu bıraktıktan sonra sinema sektörüne atılmak istiyor.
Dubai Sports konferansında açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Eskiden 32 yaşında emekli olmak futbolda normal karşılanabiliyordu.
40 yaşında halen oynayanlar var. Sahada istediklerimi yapabildikçe ben de oynayacağım" ifadelerini kullandı.
50 yaşına geldiğinde kendisine yeni bir meydan okuma olarak sinema sektörünü işaret eden Ronaldo, "Her zaman yeni şeyler öğrenilmeli. Mesela bir filmde rol almak istiyorum" dedi.
5 kez Dünyada yılın futbolcusu seçilen 34 yaşındaki Ronaldo, 5 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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