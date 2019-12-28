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Mikroplara nane ve çam terebentin yağı çözümü

Türkiye'nin hemen her bölgesinde yüzyıllardan beri ilaç olarak kullanılan nane ile çam terebentin gibi şifalı bitki ve yağları, vücut direncinin artırılmasından boğaz enfeksiyonlarına ve evdeki mikropların kırılmasına kadar etkin rol oynuyor.
 28 Aralık 2019 21:43
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Mikroplara nane ve çam terebentin yağı çözümü

Türkiye'nin hemen her bölgesinde yüzyıllardan beri ilaç olarak kullanılan nane ile çam terebentin gibi şifalı bitki ve yağları, vücut direncinin artırılmasından boğaz enfeksiyonlarına ve evdeki mikropların kırılmasına kadar etkin rol oynuyor.

Kış aylarıyla birlikte artan hastalıkların tedavisinde, vücut direncinin artırılmasında ve boğaz enfeksiyonlarına yüzyıllardan beri ilaç olarak kullanılan şifalı bitkiler ve yağları Anadolu'da aktar kültürünün devam ettirilmesinde önemli bir yere sahip. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte hava kirliliği ve enfeksiyonlara bağlı mikroplar, aktarlardaki nane ile çam terebentin yağına olan ihtiyacı artırdı. Nane ve çam terebentin yağından elde edilen karışım, vücut yüzeyindeki ya da havadaki mikropları temizliyor ve nefes darlığını gideriyor.

"Bitkisel yağlarla havanızı temizleyin diyoruz"

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, hava kirliliğinden korunmak ve ev içerisinde bulunan mikropların kırılması için nane ile çam terebentin yağının sprey halinde kullanılabileceğini söyledi. Çam terebentin yağının ferahlatıcı ve nefes darlığını giderme özelliği olduğunu ifade eden Mehmet Pıçak, nane yağının ise antiseptik ve antibiyotik özelliği bulunan bir yağ türü olduğunu dile getirdi. İki yağın karışımının önemine değinen Pıçak, "Ev ortamında kullandığınızda sprey şişe ile bağışıklık sistemine direkt olarak savaş açan mikropların esansiyel bir yağla oda ortamında kırılmasını sağlayacağız. Bu karıştırdığımız yağ ile gözlerimizin üzerine, altına ve burun deliklerimizin iç kısmına masaj yapacağız. Bu yaptığımız masaj ile yağın etkisini daha güzel hissetmiş olacağız. Bitkisel yağlarla havanızı temizleyin diyoruz" dedi.

"Nane yağı havanın temizlenmesi açısından önemli"

Nane yağının antibiyotik ve antiseptik özelliğine değinen Pıçak, yağın ortamda bulunulan havanın temizlenmesi açısından kullanılan önemli bir yağ olduğunu aktardı. Çam terebentin yağının ise ferahlatıcı ve nefes darlığını açma noktasında çok faydalı olduğunu kaydeden Pıçak, "Gribal enfeksiyonlarda, üst solunum yolu hastalıklarında, astım bronşit ve türevi hastalıklarda var olan nefes darlığını gidermede, evde ortamın mikrobunu kırma noktasında kullanılan karışım yağlardır" diye konuştu.

Nane ve çam terebentin yağının etkisinin ev dışındaki hava kirliliğine etki edemediğini belirten Pıçak, yağların ev ortamında kullanılacak en temiz yöntemlerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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