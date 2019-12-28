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Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, koruma altındaki avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile tavşan avlayan 3 avcıya, 30 bin TL para cezası uygulandı.
 28 Aralık 2019 21:48
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Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, koruma altındaki avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile tavşan avlayan 3 avcıya, 30 bin TL para cezası uygulandı.

Nazımiye'de, Tunceli Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile 2 tavşanı avlayan 3 avcı suçüstü yakalandı. Denetim yapan ekipleri gören kaçak avcılar, avladıkları yaban keçisini kestikleri sırada olay yerinden kaçıp izlerini kaybetti. Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 3 kaçak avcıyı, avda kullandıkları silahla birlikte Dokuzkaya köyü bölgesinde yakaladı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 kaçak avcıya Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü'nce 30 bin lira para cezası uygulandı.

DHA
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