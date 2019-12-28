1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'40'ından sonra vücut geliştirenlerin kalbi tehlikede'

Vücut geliştirme sporları yaparak daha güzel bir fiziğe sahip olmak isteyenlere uzman uyarısı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar, özellikle 40 yaşın üstünde olanların kalp krizi riski taşıdığını, protein tozu ve hormon gibi ürünlerden ise bütün yaş gruplarının kesinlikle uzak durması uyarısında bulundu.
 28 Aralık 2019 21:58
Yazdır
'40'ından sonra vücut geliştirenlerin kalbi tehlikede'

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Uçar 35 yaşın üstünde olanların özellikle vücut geliştirmeye yönelik yapılan sporlarda protein tozu ve hormon gibi ürünleri kullanmaları halinde ölüm riski taşıdıklarını dile getirdi. Doç. Dr. Uçar, "Spor için yaşı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hastalarımıza spor önerirken yaşlarına ve hastalıklarına uygun spor yapmaları gerektiğini söylüyoruz. 20 yaşındaki bir hastaya önerdiğimiz sporla 40 yaşında bir hastaya önerdiğimiz spor aynı değil. Özellikle kişi belli bir yaşın üzerindeyse müsabaka içeren sporlar kesinlikle önermiyoruz. Tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi vücudu harekete geçirebilecek ama kalbin iş yükünü de artırmayacak sporlar öneriyoruz. Örneğin halı sahada futbol oynamayı belli bir yaştan sonra kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü kalp belli bir yaşa kadar bazı şeyleri tolere edebilir ama ileri yaşlar her zaman risklidir. Şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıkları olanlara ve 40 yaş üstü kişilere vücut geliştirme çalışmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"VÜCUTTA POTASYUM DEĞERİ YÜKSELİRSE ANİ ÖLÜMLER GERÇEKLEŞEBİLİYOR"

Vücut geliştirmenin kozmetik amaçlı yapılan ve ağırlık içeren sporlar olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Uçar "Bu sporla birlikte alınan ilaçlar, hormonlar, protein tozları ve vücut geliştirme için alınan birçok besin vücudun biyomekanizmasını ve elektrolit dengesini bozabiliyor. Ağır kaldırma işleminden sonra vücutta kasların yıkımı oluyor, bu yıkımla birlikte vücuttaki potasyum miktarı da yükseliyor. Protein tozlarının ve hormonların içinde de potasyum miktarı yüksektir. İkisi bir araya geldiğinde potasyum değerinin yüksek olmasından dolayı ani ölümler gerçekleşebiliyor" ifadelerini kullandı.

"VÜCUT GELİŞTİRMEYLE UĞRAŞMAK İSTİYORSANIZ ZAMANA YAYIN"

Vücut geliştirme sporlarıyla ilgilenenlerin acele ederek protein ve hormonlara bağlanmamaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Hakan Uçar "Bu tarz sporlarla uğraşanlar dengeli beslenmeliler, hızlıca hormon veya protein tozu almaktan kaçınmalılar. Bu sporu ısrarla yapmak istiyorlarsa acele etmeden zamana yayarak, dengeli beslenerek, dengeli spor yaparak çalışabilirler. Vücudun yağa karbonhidrata, minerallere ihtiyacı var. Hepsinin belli oranda vücutta bulunması gerekiyor" dedi.

"SPORDAN ÖNCE MUTLAKA BAZI TESTLER YAPTIRILMALI"

Belli bir yaş grubunun üstündekiler için spor yapmadan önce mutlaka belli testlerden geçilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Uçar "35 yaşın üstündeyseniz ve hayatınızda düzenli spor yapmamışsanız, spora başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçilmesi gerekiyor. Efor, kalp ultrasonu ve doktor kontrolü kesinlikle yaptırılmalı ve şekere tansiyona bakılmalıdır. Yapılacak sporda mutlaka doktora danışılmalı. Ağır sporlara gelince vücudun tolere edebileceğinin üstünde yapılan sporları tavsiye etmiyoruz. Sporun kalbe ruha faydası çok fakat önereceğimiz spor öncelikle yaşa ve hastaya uygun olmalı" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
25 Aralık 2019 07:31		 Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı
22 Aralık 2019 17:54
Kalp krizi göğüs ağrısı ile geliyor
07 Kasım 2019 19:15		 Yapay kalpte Türk devrimi...Wi-Fi ile çalışacak
03 Kasım 2019 14:45
'Kalp damar hastalıkları erken yaşa çekildi'
31 Ekim 2019 22:21		 Beyin damarına 'literatüre' girecek müdahale
04 Ekim 2019 14:33
Mide ağrısı şikayeti ile başvurdu, ölümden döndü
30 Eylül 2019 16:50		 Kalp ritim bozukluğunun genetik ve hücresel nedenleri belirlendi
29 Eylül 2019 15:00
'Türkiye kalp damar cerrahisinde dünya standartlarında'
07 Eylül 2019 21:15		 Türk hekimlerden kalp pili ameliyatında yeni yöntem
06 Eylül 2019 13:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak
29 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anı kurtarmak 1
2020 diyanet bütçesi 2
kendini ifade edemediğini hissetmek 2
Başı sıkışınca dua etmek 4
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
mektup yazmak 4
kar tatili 4
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 4
Farid farjad 2
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 3
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam