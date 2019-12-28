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Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı

Diyarbakır'da yaşayan 23 yaşındaki Murat Köklü, terör suçlusu başka biriyle yaşadığı isim-soy isim benzerliğinden dolayı Yenişehir Belediyesinde çalışırken işinden oldu. İsim benzerliğinden dolayı işinden olan Köklü, 3 yıldır hasta olan annesine bakmak için ayakta durma savaşı veriyor.
 28 Aralık 2019 22:18
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Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı

Diyarbakır'da yaşayan 23 yaşındaki Murat Köklü, terör suçlusu başka biriyle yaşadığı isim-soy isim benzerliğinden dolayı Yenişehir Belediyesinde çalışırken işinden oldu. İsim benzerliğinden dolayı işinden olan Köklü, 3 yıldır hasta olan annesine bakmak için ayakta durma savaşı veriyor.

Yenişehir Belediyesinde çalışan Şemsettin Köklü, akciğer kanserinden dolayı iş göremeyince, belediye yetkilileri onun yerine oğlu Murat Köklü'yü işe aldı. Murat Köklü, 2 buçuk yıl çalışma sürecinde babasını akciğer kanserinden kaybetti. Köklü, çalıştığı dönemde belediyeye kayyum atanınca, terör suçlusu başka bir Murat Köklü ile isim-soy isim benzerliğinden dolayı işinden atıldı. Murat Köklü, annesinin de ağır hastalığı olduğunu, kız kardeşini okutmaya çalıştığını ve çok zor şartlarda kiralarını ödediklerini belirterek, yetkililerin sesini duymasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"Allah rızası için ilgilenin"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Murat Köklü, daha önceden babasının Diyarbakır Yenişehir Belediyesinde çalıştığını belirtti. Akciğer kanseri olduğunu, iş göremez duruma geldikten sonra onun yerine kendisini işe aldıklarını ifade eden Köklü, "2 buçuk yıl çalıştım. Ondan sonra isim soy isim benzerliğinden dolayı, eminim ki, onlar da bilmediklerinden çıkartmışlar. Ben de bu 3 yıl içerisinde hiçbir makama çıkmadım. Gitseydim, derdimi anlatsaydım, inanıyorum ki onlar da bana yardımcı olurlardı. 2014 tarihinde başladım. 2014 Ocak'ın 3'ünde babam vefat etti. Haziran ayında işe başladım. 2017 Ocağın 6'sında ise işten çıkartıldım. Gerekçe, terörle irtibat ve iltisaklı olmamdan dolayı çıkardılar beni. Diyarbakır'daki hakimin verdiği kararda da öyle söylüyor. 2017, 511 esaslı dosyadaki Murat Köklü, davacıdan farklı bir kimse olduğu nüfus kayıt bilgilerinden anlaşılmıştır. Öyle başka bir kişi olduğu tespit edildi. Derdimi anlatamadığım için 3 yıldır bu durumdayım. Bu 3 aydır hayırseverlerden Allah razı olsun, bu küçük çay ocağını verdiler çalışırsın dediler. Hiç olmazsa yiyecek bir lokma ekmeğin olur. Annem de hasta, kardeşim de ortaokul 6'ncı sınıfa gidiyor. Ev de kira, o şekilde anneme ve kardeşime bakıyorum. Tek başıma bakıyorum. Yetkililere çağrım, 3 yıldır makamlarına, yanlarına gidemediğimden dolayı, birebir konuşma fırsatı bulamadığımdan dolayı, şu an beni duyuyorlar ve derdimi de anladılar artık. Ben ilk başta Allah'a inanıyorum, sonra onlara güveniyorum. Onların da mutlaka yardımcı olacaklarını biliyorum. Mağduriyetimi gidermelerini istiyorum, ayrıca bu yanlışlığın ortadan kalkmasını istiyorum. Ne adli sicil kaydım vardır, ne de arşiv sicil kaydım vardır. Herhangi bir şeyim de yoktur. Beni karıştırdıkları kişi şu anda Adana'da terör suçundan cezaevinde yatıyor. Zaten bu yanlışlık ortadan kalktıktan sonra soy isim değişikliğine de başvuracağım. İşime geri dönmek istiyorum. Zaten bir yanlışlık var. Allah ve devletim tek çarem, Allah rızası için ilgilenin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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