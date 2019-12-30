1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı, yurt dışı görevlerde, hangi kriteri uyguluyor?

Sağlık Bakanlığı, Yurtdışına Geçici Görevlendirilecek Personelin (Kabul-Red) Listesini Gerekçeleriyle Yayımlamalı
 30 Aralık 2019 09:10
Yazdır
Sağlık Bakanlığı, yurt dışı görevlerde, hangi kriteri uyguluyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti'ndeki sağlık tesislerine tüm unvan ve branşlarda geçici görevle personel görevlendirme talepleri, spts.saglik.gov.tr internet adresinden alınmaya başlandı. Müracaatlar 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek.

Görevlendirilecek Personelin Taşıması Gereken Kriterler;

a) Uzman tabip ve tabipler dahil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Uzman tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetlerinde 45 yaşını doldurmamış olmak,

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor;

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönergede; Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurtdışı Sağlık Birimleri Daire Başkanı, Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ve Bütçe Daire Başkanı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen birer Daire Başkanı olmak üzere 5 kişiden oluşan Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görev Talep Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından başvuranlar arasından görevlendirme kriterlerini taşıyan personel arasından değerlendirme yapılarak görevlendirilecek personele ait liste oluşturulacağı belirtilmiştir.

Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görev Talep Değerlendirme Komisyonunun, görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterlerin eşit olması durumlarda nasıl seçim yaptığı bilinmemektedir. Başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesi gerekçeleriyle yayımlamamaktadır. Bu durum; Sağlık Personelleri arasında Yurtdışı geçici görevlendirilmelerinde torpil yapılıyor anlayışına sebebiyet vermekte ve bu nedenle başvuru sayısında düşüş yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Yurtdışı geçici görevlendirilecek personel (kabul-red) listesini gerekçeleriyle birlikte yayımlaması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdüründen erkeklere mektup
30 Aralık 2019 10:49		 Yargı sisteminde yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor
30 Aralık 2019 10:02
Cami girişinde ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldı
30 Aralık 2019 09:57		 Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
30 Aralık 2019 09:50
Bedava poşete ceza geliyor
30 Aralık 2019 08:33		 Aile hukukundaki uyuşmazlıkları çözecek ihtisas mahkemeleri belirlendi
30 Aralık 2019 01:19
Muhtaç ailelere kömür dağıtımının usulü belli oldu
30 Aralık 2019 01:13		 Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır belirlendi
29 Aralık 2019 21:44
Ankara'da artık herkes taksi şoförü olamayacak
29 Aralık 2019 21:39		 Vergi tahsilatında yeni dönem
29 Aralık 2019 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - TŞOF'tan sürücülere yılbaşı uyarısı10:50 - Bursa'daki DEAŞ operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı10:50 - Türkiye'nin kuzeyi krediyle, doğusu nakitle konut alıyor10:49 - Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdüründen erkeklere mektup10:43 - Doktor ve il sağlık müdürü cinayetinde 2 kişi gözaltında10:41 - TRT'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü için teklif10:38 - Bakan'dan Ak Parti'li Vekil'in 'Çiftçi geriye gidiyor' sözüne yanıt10:36 - Eski Kaleci hastanede dehşet saçtı10:25 - Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:21 - İzmir'deki cinayetleri gören tanık: Şahıs soğuk kanlı ve sakin biriydi
10:17 - İçi dolu dolmuş çöken yolun içine düştü10:05 - Zamanaşımına uğramış harcırah miktarları ödenebilir mi?10:05 - Ekonomi güven endeksi açıklandı10:02 - Yargı sisteminde yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor10:01 - Borsa, haftaya yükselişle başladı09:57 - Cami girişinde ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldı09:53 - Otizmli öğrenci, bütün kütüphaneyi hafızasına kazıdı09:50 - Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
İzmir'de iki kişiyi öldüren şahıs polis memurunu da vurdu
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Sinan Aygün CHP'den istifa etti
5434 ve 5510'a tabi memurlarda toptan ödeme işlemi nasıl yapılmaktadır?
Bürokratlar hesaba çekilmeden, kendilerini hesaba çekmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görüşmek üzere 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 2
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
üşüme yolunda 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 2
ıspanaklı börek 1
işte türkiye'nin otomobili 2
mesafe 1
cep herkülü:naim süleymanoğlu 1
özel sektör 2
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üiversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Şeker Fabrikaları 1500 personel alacak
İletişim Başkanlığı 30 iletişim uzman yardımcısı alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam