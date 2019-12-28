İBB'den işten çıkarılanlar eylemlerine devam ediyor

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor. İşçiler ısınmak için ateş yakarken hayvanseverlerde gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DA AYNI ŞEKİLDE SOĞUKTA BEKLİYOR"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini söyledi. "Çocuklarımız aç" diyen Akgün, "Biz de burada devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok. Biz buraya hakkımız olanı almaya geldik. Bekleyişimiz devam edecek. Bir arkadaşımız burada kalp krizi geçirdi. İnşallah vicdanları sızlar. İşlerimizin başına geri döneriz" dedi.

"ÇOCUĞUM ŞU AN EVDE HASTA"

İSFALT A.Ş'de iş makinesi operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan Adem Demir ise, "Biz burada mağduruz. Yağmurun altında haklı olduğumuz için hakkımızın peşindeyiz. İşimizi geri almayı istiyoruz. İşimizi geri alana kadar bekleyeceğiz. Çocuğum şu an evde hasta. Ben buradayım nöbetteyim. Ateş yakarak ısınıyoruz. Başka türlü çabamız yok. İlla ki zor oluyor" diye konuştu.

"ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İSPER A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akarsu ise "Sayın İmamoğlu akşam huzur içinde uyuyabiliyor mu? İşçiyi mazeretsiz, keyfe atarsam akşam çocuklarımın yüzüne bakamam' diyordu. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? Gördüğünüz gibi ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Yetmiyor ama yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 tane çocuğum okuyor benim. Borç harç ayakta durmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Haksız yere işten çıkarıldık" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlerin de bekleyişi devam ediyor. Soğuk havaya rağmen eylemlerini devam ettiren gruptakiler gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.