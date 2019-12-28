Galatasaray, Antalya'yı 5 golle geçti

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ile 28'inci dakikalarda Falcao, 37'nci dakikada Celustka kendi kalesine, 82'nci dakikada Babel ve 89'uncu dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligin ilk yarısını 27 puanla kapattı. Antalyaspor ise devre arasına 14 puanda girdi. Öte yandan Taylan Antalyalı, 89'uncu dakikada attığı golle sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

8'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Marcao'nun ortasında Taylan Antalyalı kafa vuruşunu yaparken, savunmanın topa eliyle müdahale etmesinin ardından hakem Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

10'uncu dakikada topun başına geçen Radamel Falcao, topla kaleci Boffin'i farklı köşelere gönderdi: 1-0.

18'inci dakikada Nagatomo'nun içeri kestiği ortada Feghouli boş pozisyonda istediği gibi dokunamadı ve kaleci Boffin topa sahip oldu.

19'uncu dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasında Feghouli, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Feghouli'nin ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşu Boffin kornere çeldi.

28'inci dakikada Mariano sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve yerden sert orta kesti. Altıpasta tek vuruş yapan Falcao, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-0.

33'üncü dakikada Taylan Antalyalı topla çıktı ve ceza sahasına sokuldu. Taylan'ın pasıyla buluşan Nagatomo, topu altıpasa kesti. Feghouli müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

37'nci dakikada geriden atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, topu yerden içeri gönderdi. Taylan Antalyalı kendisine gelen topa istediği gibi vuramazken, meşin yuvarlak Celustka'ya çarparak ağlara gitti: 3-0.

45+1'inci dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli topu topukla arka direğe gönderdi. Nagatomo'nun vuruşu Boffin'den sekerken, savunma topu çizgi üzerinden kornere yolladı.

İlk yarı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

58'inci dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topu Chico kornere çeldi.

63'üncü dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı duran topta Mukairu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

64'üncü dakikada Feghouli'nin ara pasıyla kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Falcao, topa istediği gibi vuramadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Amilton'un ortasında savunmadan seken top Ribeiro'nun önünde kaldı. Ribeiro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.

82'nci dakikada Ömer Bayram'ın attığı uzun topla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasına hareketlenen Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 4-0.

89'uncu dakikada Seri'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.

Mücadele Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 87 Emre Taşdemir), Seri, Lemina, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 76 Babel), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 83 Adem Büyük)

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Salih Dursun (Dk. 46 Mukairu), Tarık Çamdal, Chico, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Amilton, Doğukan Sinik (Dk. 79 Ribeiro), Blanco

GOLLER: Dk. 10 (P) ve Dk. 28 Falcao, Dk. 37 (KK) Celustka, Dk. 82 Babel, Dk. 89 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Lemina, Muslera (Galatasaray) - Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Nazım Sangare (Antalyaspor)