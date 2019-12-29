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Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak

 29 Aralık 2019 00:00
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Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 26.12.2019 tarih ve 25856493 sayılı "Aralık Ayı Nakil İşlemleri" konulu yazılarıyla Aralık ayında yapılması gereken nakil başvurularının e-Okul sistemi üzerinden 30 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam etmesi, takip eden 31 Aralık 2019 Salı günü de okul yönetimlerince onay ya da ret işlemlerine yönelik gerekli düzenlemenin yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

İşte o yazı;
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Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak
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